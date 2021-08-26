Bodrum sahilleri Eylül sonuna kadar temizlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bodrum sahillerinde 5 metreküp deniz çöpü topladı. Günlerce süren yangın felaketinin ardından kirlenen denizi temizlemek için seferber olan Büyükşehir, Bodrum Liman içi, Gümbet Liman içi, Bardakçı Koyu, Akvaryum Koyu, Bitez Plajı ve Cruise Port'ta temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Deniz Süpürgesi ile personelleri deniz temizleme çalışmalarını Eylül ayı boyunca sürdürecek.

DEVLET KURUMLARI SEFERBER OLDU

Günlerce süren yangınların söndürülmesinin ardından yaraları sarma çalışmalarına başlandı. Bir yandan afetin boyutları ortaya çıkarılırken diğer yandan da temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Yangınlar sonucunda ortaya çıkan partiküller ve molozlar bölgede deniz kirliliğine yol açarken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde tüm devlet kurumları bir kez daha seferber oldu.

DENİZ SÜPÜRGESİYLE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi'ni (Deniz Süpürgesi) temizlik çalışmalarına destek verilmesi amacıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderdi. Gelen talep üzerine Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce bölgeye gönderilen Deniz Süpürgesi, denizin temizlenmesinin ardından Kocaeli'ye geri dönecek.

BOZKURT'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaralarını silmek için hemen harekete geçerek bölgeye iş makineleri göndermişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçede görev yapmak üzere beş iş makinesini bölgeye ulaştırmıştı. İzmit Solaklar Şantiyesi'nden yola çıkan ekiplere İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ve Gölcük Belediyelerinden birer iş makinesi de katılmıştı.Kocaeli İtfaiyesi de 4 araç ve 16 personelden oluşan ekibini Antalya'ya uğurlamış, ekipler, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.