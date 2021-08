Boş arazide buluştu 30 bıçak darbesi ile öldürdü

Edremit'in Akçay Mahallesi Ali İleri Caddesi üzerinde bulunan boş arazide buluşan Kaan Can Ö. ile Keskin Yılmaz arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kaan Can Ö. yanında bulunan bıçakla Keskin Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 30 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, iddiaya göre polise kendisini bıçaklayanlar arasında Enis Ü'nün (27) de olduğunu söyledi. Tüm müdahalelere rağmen gece yarısı hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KENDİNİ KORUDUĞUNU SÖYLEDİ

Polisin gözaltına aldığı Kaan Can Ö, ifadesinde, boş bir arsada konuşurken aralarında tartışma çıktığını ve Yılmaz'ın kendisine silah çektiğini ileri sürdü. Silahı ateşlediğini ancak kurşunun isabet etmediğini öne süren Kaan Can Ö, sonrasında Yılmaz'ı bıçakladığını itiraf etti. Kaan Can Ö, Keskin Yılmaz'ı kendisini vurması için Selçuk I. ve Fazıl Ş'nin gönderdiğini de iddia etti. Polis, Kaan Can Ö'ün ifadesi üzerine Fazıl Ş'yi yakalayarak gözaltına alınırken, Selçuk I'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı. Keskin Yılmaz'ın yaralı haldeyken verdiği ifadesi doğrultusunda Enis Ü. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kaan Can Ö, Enis Ü. ve Fazıl Ş. adliyeye sevk edildi.