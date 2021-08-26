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Giriş Tarihi: 26.8.2021 13:54

Burdur’dan Kocaeli’ne acı haber

ABBAS ÇAKAR
Burdur’dan Kocaeli’ne acı haber

Kocaeli Kartepe İlçesinde oturan ve tatil için gittiği Antalya’dan dönerken trafik kazası geçiren 20 yaşındaki Semih Ejderoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce tatil için Kocaeli'nden Antalya'ya giden 20 yaşındaki Semih Ejdaroğlu, geçtiğimiz hafta geri dönüş yolunda Burdur'da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semih Ejderoğlu, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede fenalaştı. Kazazede genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmit'te esnaf olan Halis Ejderoğlu'nun oğlu, Semih Ejderoğlu'nun cenazesinin tamamlanan işlemler sonrasında Kartepe Maşukiye Soğuksu Camii'nde kılınacak Cuma Namazı Sonrası Maşukiye mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Burdur’dan Kocaeli’ne acı haber
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