Burdur’dan Kocaeli’ne acı haber

Kısa bir süre önce tatil için Kocaeli'nden Antalya'ya giden 20 yaşındaki Semih Ejdaroğlu, geçtiğimiz hafta geri dönüş yolunda Burdur'da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semih Ejderoğlu, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede fenalaştı. Kazazede genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmit'te esnaf olan Halis Ejderoğlu'nun oğlu, Semih Ejderoğlu'nun cenazesinin tamamlanan işlemler sonrasında Kartepe Maşukiye Soğuksu Camii'nde kılınacak Cuma Namazı Sonrası Maşukiye mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.