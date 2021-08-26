Çifte cinayette intihar süsü tutmadı

İSTANBUL Kartal
'da annesi Azime
ve kız kardeşi Yasemin
Özcan'ı bıçakla öldüren bir bankanın özel güvenlik çalışanı Ahmet Özcan suçunu itiraf etti. Özcan geçtiğimiz gün 21.30'da annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından evden kaçtı ve 2 gün sonra geri geldi. Suç aleti bıçağı öldürdüğü kız kardeşinin eline tutuşturdu ve polisi arayarak "Kız kardeşim annemi öldürdü. Sonra da intihar etti" dedi. Ancak çelişkili ifade verince Kartal Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Kamera kayıtlarında iki poşet kanlı kıyafetle evden çıktığı görülünce cinayeti itiraf etti. Özcan ifadesinde "Önce annemi öldürdüm, sonra ablam mutfakta uzanıyordu. Onu öldürdüm. Kıyafetlerimi Kadıköy
'de çöpe attım" dedi. Özcan'ın borçları olduğu ve annesine evi sattırmak istediği öne sürüldü. Özcan, adliyeye sevk edildi.