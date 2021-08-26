Çocuklar için servet bağışladı

Iğdır
'da dünyaya gelen Hatem Duman (84), 1974'te gittiği Almanya
'da, kaçak açtığı bakkalı 8 yıl işletti. Bakkalı kapatılınca girdiği döner sektöründe ise fabrikatörlüğü kadar yükseldi. Gurbette kazandığı paraların bir kısmıyla da Iğdır'da gayrimenkul aldı. Biri evlatlık 12 çocuğu bulunan Duman, şimdiye kadar Türkiye
'den de 100 kişiyi işçi olarak Almanya'da götürdü. Tüm çocuklarının işlerini kuran Duman, şimdi de Iğdır'da aldığı 4 dükkan ve 16 dairesini, ebediyen çocuklara hizmet etmesi için Çocuk Esirgeme Kurumu
'na bağışlad.. AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz
aracılığıyla Iğdır'a gelerek, Vali Engin Sarıibrahim
ile protokol yaptı. SABAH'a konuşan Duman, "Kazandıklarımı bağışlama ve devletime borcumu ödeme zamanı gelmişti. O borcumu da ödedim. Çocuklar hepimizin çocukları. Allah devlete zeval vermesin" dedi.