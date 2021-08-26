Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İzmir ve İstanbul’da Cuma namazı saati ne, ezan kaçta okunacak? İl il Cuma vakitleri

Müslümanların bayramı kabul edilen Cuma günleri ülkemizde her hafta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Camilerde toplu halde kılınacak olan Cuma namazı için, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" gibi araştırmalar şimdiden başladı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cuma namazı saati ne, ezan kaçta okunacak? İşte Diyanet namaz vakitleri listesi ile il il namaz saatleri ve Cuma vakitleri.

27 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saati ve namaz vakitleri her hafta olduğu gibi bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı ve sabah.com.tr aracılığıyla öğreniliyor. Diyanet takvimine göre namaz saatleri şu şekilde: