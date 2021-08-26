Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İzmir ve İstanbul’da Cuma namazı saati ne, ezan kaçta okunacak? İl il Cuma vakitleri

Müslümanların bayramı kabul edilen Cuma günleri ülkemizde her hafta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Camilerde toplu halde kılınacak olan Cuma namazı için, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" gibi araştırmalar şimdiden başladı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cuma namazı saati ne, ezan kaçta okunacak? İşte Diyanet namaz vakitleri listesi ile il il namaz saatleri ve Cuma vakitleri.
27 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saati ve namaz vakitleri her hafta olduğu gibi bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı ve sabah.com.tr aracılığıyla öğreniliyor. Diyanet takvimine göre namaz saatleri şu şekilde:
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.