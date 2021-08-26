Derdim bir kişiyi bile olsa aşıya ikna edebilmek

Antalya'da yaşayan Alparslan Arslan (52) bayram ziyaretinde Kovid-19'a yakalandı. Hastalık ailesinden 12 kişiye bulaştı. 9'u aşılıydı. aşısız 3 kişiden biri ise Arslan'dı. Kendisini "aşı tembeli" olarak tanımlayan Arslan'ın hikâyesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yazdı. SABAH'a konuşan Arslan, Kovid-19'u atlattığı halde virüs ciğerlerine yerleştiği için göğüs hastalıklarında tedavisine devam ettiğini söyledi. Şu an cihaz olmadan 5 dakika bile nefes alamayan Arslan "Bakanımızın paylaştığı videoyu izledikten sonra eşini dostunu aşıya ikna eden, sana çok dua ediyoruz diyen bir sürü kişiden geri dönüş aldım. Benim derdim de zaten bir kişiyi bile olsa aşıya ikna edebilmek" dedi. İşte söyledikleri:
EN ÇOK ÖZLEDİĞİM ŞEY OKSİJEN
Şu an bana 20 gün öncemi geri verseler ve 10 tane aşı vurulacaksın deseler vurulurum. Ama tembellik ettim ve rahat davrandım. Şu an aşı için bir dakika bile bekleyenlere soluğu hemen sağlık ocaklarında, hastanelerde almalarını tavsiye ediyorum. Fabrika ayarlarım bozuldu, ciğerlerim kaç sene sonra eski haline dönecek bilmiyorum. Buna ne gerek vardı, tamamen mantıksızlık. Tahsilim de var, cahil biri değilim ama nasıl yaptım bilmiyorum, kendime yakıştıramıyorum.
Bakanımızın paylaştığı videoyu izledikten sonra tepki gösterenler de olmuş. Sesi iyi çıkıyor diyenler olmuş ama ben cihazdayken ancak konuşabiliyorum ve bu cihaza daha ne kadar bağlı kalacağımı bilmiyorum. Hastaneden çıktıktan ve solunum cihazından kurtulduktan sonra en çok derin bir nefes almak istiyorum. En çok özlediğim şey oksijeni sonuna kadar içime çekmek. Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu burada gördüm. Bir el hareketim üç beş oksijen kaybına sebep oluyor. Hareketlerimi de kısıtlıyor, en asgari düzeyde hareket etmeye çalışıyorum. Nefesimin bu kadar değerli olduğunu ve hayatımı bu kadar etkileyeceğini şimdiye kadar bilmiyormuşum. Sizin yerinizde olmak için neler vermezdim.
'ÇOK BÜYÜK BİR DERS OLDU'
Ordu'da bir çağrı merkezinde çalışan bir çocuk annesi Melisa Nur Aktürk (30) Kovid- 19 aşısı yaptırmadı. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadır Kovid 19 tedavisi gören Aktürk, "Bu bana çok büyük bir ders oldu. İyileşip aşıya karşı gelenlere neler çektiğimi anlatacağım" dedi.
'DAHA DÜNE KADAR BEN DE AŞI OLMAYIN DİYORDUM'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında görüntüsünü paylaştığı Kovid-19 hastası Uğur Çalışkan (35) 20 gündür Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Mühendis olan Çalışkan "Bilinçsiz insanlar halkı yanlış bilgilendiriyor. Daha düne kadar ben de onlara inanarak 'aşı olmayın' diyordum. Şimdi yoğun bakımdayım" dedi.
'KİMSE BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN'
Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisi'nde tedavi gören ve nefes almakta güçlük çeken Kaplan, eşi ve çocuklarının aşılarını yaptırdığını ancak kendisinin ihmal ettiğini söyleyerek pişmanlığını şu sözlerle ifade etti: Kimse bana bir şey olmaz demesin, herkes aşısını olsun. Bu iş geciktirmeye gelmiyor. Aşı olmazsanız benim gibi olursunuz.
'AŞI OLMADIK HALİMİZ ORTADA'
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 gündür koronavirüs tedavisi gören Lütfü Bıyık (34), "Aşı olmamıştım, çok pişman oldum. Nefes alamıyorum. Oksijene bağlı bir hayat yaşıyorum. Aşı olun ve benim çektiğimi çekmeyin. Biz aşı olmadık halimiz ortada. Hem kendinizin hem başkalarının hayatını kurtarın" dedi.
KÜBRA KAYMAKAMIN AŞI İKNA TİMİ, İŞÇİLERİN İNADINI YENDİ
Kübra Baka, Samsun Terme ilçesinin kadın kaymakamı. İlçe Sağlık Müdürü Murat Başeskioğlu ile birlikte oluşturduğu aşı timleriyle pandemiyle amansız bir mücadele veriyor. Samsun, aşılamada birinci dozda yüzde 75'e ulaşarak, mavi iller arasında yer aldı. Ancak, başta Şanlıurfa olmak üzere doğudaki illerden gelen fındık işçilerinin büyük bölümü asılsız iddialar nedeniyle aşı olmadı. İşte tam da bu noktada Kübra Kaymakam'ın aşı timi devreye girdi. Terme ilçesinde çadırlarda konaklayan 2 bin mevsimlik işçi ikna edilerek tek tek aşılandı. Kaymakam Kübra Baka, "Aşılamayla koronavirüsün daha da azalmasını sağlayacağız" dedi.
TEK KIRMIZI İL ŞANLIURFA KALDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in çok yüksek risk seviyesinden yüksek risk seviyesini indiğini böylece Türkiye'de çok yüksek risk kategorisinde yalnızca Şanlıurfa'nın kaldığını belirtti. Bakan Koca sosyal medya paylaşlarımda, "Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi. Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek! Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil! İhmal ettiğimiz ilk doz aşıyı şimdi yaptıralım" ifadelerini kullandı.