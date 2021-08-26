Derdim bir kişiyi bile olsa aşıya ikna edebilmek





EN ÇOK ÖZLEDİĞİM ŞEY OKSİJEN

Şu an bana 20 gün öncemi geri verseler ve 10 tane aşı vurulacaksın deseler vurulurum. Ama tembellik ettim ve rahat davrandım. Şu an aşı için bir dakika bile bekleyenlere soluğu hemen sağlık ocaklarında, hastanelerde almalarını tavsiye ediyorum. Fabrika ayarlarım bozuldu, ciğerlerim kaç sene sonra eski haline dönecek bilmiyorum. Buna ne gerek vardı, tamamen mantıksızlık. Tahsilim de var, cahil biri değilim ama nasıl yaptım bilmiyorum, kendime yakıştıramıyorum.

Bakanımızın paylaştığı videoyu izledikten sonra tepki gösterenler de olmuş. Sesi iyi çıkıyor diyenler olmuş ama ben cihazdayken ancak konuşabiliyorum ve bu cihaza daha ne kadar bağlı kalacağımı bilmiyorum. Hastaneden çıktıktan ve solunum cihazından kurtulduktan sonra en çok derin bir nefes almak istiyorum. En çok özlediğim şey oksijeni sonuna kadar içime çekmek. Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu burada gördüm. Bir el hareketim üç beş oksijen kaybına sebep oluyor. Hareketlerimi de kısıtlıyor, en asgari düzeyde hareket etmeye çalışıyorum. Nefesimin bu kadar değerli olduğunu ve hayatımı bu kadar etkileyeceğini şimdiye kadar bilmiyormuşum. Sizin yerinizde olmak için neler vermezdim.