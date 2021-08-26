Dr. Gökhan Tunalıgil: Bu film Bosna’ya gönül borcumdur

Aslen Kosovalı olan diş hekimi Gökhan Tunalıgil, kardeşi Ayhan T. Krüezi ile birlikte sinema dünyasında ses getiren bir yapıma imza attı. Savaş döneminde Kosova'da büyüyen iki kardeş, o dönemde meydana gelen olayları ve savaş sonrası yaşanan adaletsizlikleri, "Saklı Yüzler Bosna" filminde anlattı. Gökhan Tunalıgil filmin yönetmenliğini Haktan Özkan'la birlikte üstlendi. Ayhan T. Krüezi ise yapımın senaryosunu yazdı. İki kardeş, savaş raporlarına dayanarak hazırladıkları filmde ayrıca başrolleri de üstlendi.

SAVAŞIN BİZDE BIRAKTIĞIİZLERİ SENARYOYA DÖKTÜK

Galası geçtiğimiz ay Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan film, izleyen herkeste derin izler bıraktı. "Bu film doğduğum ve savaş döneminde büyüdüğüm, parçalanan Yugoslavya'ya, Bosna'ma ve Kosova'ma gönül borcumdur" diyen Gökhan Tunalıgil, devam filmini de çekeceklerini açıkladı: "Savaşın bende ve kardeşimde bıraktığı izleri senaryoya döktük, birlikte büyük bir emek ve özveriyle çalışarak bu filmi oluşturduk. Avrupa'nın göbeğinde; Srebrenitsa ve Bosna Hersek'in genelinde yaşanan soykırım ve savaşa kanunlarını çiğneyen kişiler, her ne kadar yargılamalar yapılsa da ceza almadı. Filmimizde bu durumu anlatarak konuya dikkat çekmeye çalıştık. Bu olayların devamını, hatta daha büyük olayları 'Saklı Yüzler Kosova' adını vereceğimiz ikinci filmimizde anlatacağız. Bu ikinci filmin çalışmalarına devam ediyoruz."