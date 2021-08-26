"Ejderha" dövmesinden iz sürerek yakaladılar

İstanbul'da bir hırsız; Beylikdüzü İlçesi'nde peş peşe çok sayıda adrese girerek seri hırsızlık olayları gerçekleştirdi ve çok sayıda akıllı cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve bir miktar nakit para çaldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; son olarak Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir adresten iki akıllı cep telefonu, 12 bin lira değerinde bir dizüstü bilgisayar ve 500 lira nakit para çalan ve bindiği ticari taksiyle olay yerinden kaçan hırsızı yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı.





KEŞİF YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALADILAR



Şüphelinin yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelinin sağ kolunda büyük bir "Ejderha" dövmesi bulunduğu tespit edildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; hırsızı kolundaki dövmeden buldu ve R.K. (34) isimli hırsızı çok kısa bir süre içerisinde Beylikdüzü İlçesi'nde gözaltına aldı. Şüphelinin bir başka adrese hırsızlık yapmak için girmek üzere keşif yaptığı ve hırsızlık olayına teşebbüs ettiği esnada kolundaki "Ejderha" dövmesinden kimliği tespit edilerek suçüstü yakalandığı ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.