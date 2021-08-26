Eniştesini silahla vurdu, ’Yanlışlıkla oldu’ dedi

İddiaya göre H.K. isimli şahıs, kız kardeşinin eşiyle birlikte evde oturup, sohbet ediyordu. Bir süre sonra belinde taşıdığı ruhsatsız silahı çıkaran H.K., A.Y. ismindeki eniştesine silahla ateş ederek, ağır yaralanmasına sebep oldu.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Şok geçiren A.Y., ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken eniştesine ateş eden H.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli adam, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'AMACIM SADECE KONUŞMAKTI'

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli H.K., silahla ateş ettiği kişinin eniştesi olduğunu, eniştesiyle husumeti olmadığını ve silahla ateş etme olayını isteyerek yapmadığını belirterek 'Ben heves için ruhsatsız silah taşırım. Olay günü eniştemin ailesiyle huzursuzluk yaşadığını öğrendiğim için bulup bunları konuşmak istedim.' ifadelerini kullandı.

'YANLIŞLIKLA OLDU, PİŞMANIM'

Sorgusunun devamında ise şüpheli, 'Eniştemle konuşmaya başladığımızda aramızda hiçbir tartışma olmadı. Belimdeki tabancayı çıkarmak istediğim anda birden patladı. İçinde sadece tek mermi vardı. Tabanca kurulu değildi fakat birden çekince patladı. Kesinlikle olay yanlışlıkla oldu.' diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

SİLAHLI ADAM TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.