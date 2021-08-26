Eminönü’nde taksi denetimi: Kurallara uymayana ceza yağdı!

"GERÇEK TAKSİCİLER ORTAYA ÇIKSIN Kİ, BİZLER DE ZAN ALTINDA KALMAYALIM"



Belgelerinde eksik bulunmayan taksi sürücüsü Aslan Kaya, "Uygulamaları çok yerinde buluyorum. Gerçek taksiciler ortaya çıksın ki, bizler de zan altında kalmayalım. 33 senedir bu işi yapıyorum. Belgelerimde hiçbir eksik olamaz. Eğer eksik varsa da işe çıkmam. Her şeyim tam. Hiçbir zaman taksimetre açmadan gitmem. Kısa mesafe de alırım, yolcu seçmem" diye konuştu.

"SADECE TURİSTLERE DURUYORLAR"



Taksi ile yolculuk yapan Mehmet Özkan ise "Uygulamaları başarılı buluyorum. Eminönü'nde çok büyük sıkıntı var. Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Ben duraktan biniyorum. Geçen yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar " ifadelerini kullandı.