250 TL’lik Saints Row:The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu! Epic Games’den ücretsiz oyun müjdesi

Epic Games Store, oyun dünyasına yeni bir müjde verdi. Saints Row:The Third Remastered isimli oyunun ücretsiz olduğunu duyuran oyunu yapım ve geliştirme şirketi büyük ilgi çekerken oyunun normal fiyatının ise 250 TL olduğu bilinyor. Heyecanlandıran açıklamayla beraber binlerce gamer, "Row:The Third Remastered oyunu ücretsiz olarak nasıl alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Epic Games Store'dan gelen Saints Row:The Third Remastered müjdesi ve ücretsiz indirme ile ilgili detaylar...