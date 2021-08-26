250 TL’lik Saints Row:The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu! Epic Games’den ücretsiz oyun müjdesi

Yeni oyunun tanıtılması ve ön siparişe açılmasının ardından Epic Games Store, Saints Row: The Third Remastered isimli oyunu ücretsiz olarak oyunculara sunduğunu duyurdu.

Aksiyon ve mizah dozunun bir hayli yüksek olduğu yapımın normal değerinin 250 TL olduğu bilinirken oyuncuların karşısına ilk olarak 2011 yılında çıkmış olan yapımın yeniden geliştirilmiş versiyonu Saints Row: The Third Remastered oyuncuları kaotik ama renkli dünyasına davet ediyor.

DİKKAT! O TARİHTE SONA ERECEK!

Bir haftalık sürenin ardından teklif geçerliliğini yitirecek. Kısacası 250 TL değerindeki bu eğlenceli yapımı 2 Eylül'den önce kütüphanenize eklemeniz gerek. Sonrasında oyun tamamen sizin olacak, şimdiden iyi oyunlar!