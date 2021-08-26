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Giriş Tarihi: 26.8.2021 11:49 Son Güncelleme: 26.8.2021 11:50

250 TL'lik Saints Row:The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu! Epic Games'den ücretsiz oyun müjdesi

250 TL’lik Saints Row:The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu! Epic Games’den ücretsiz oyun müjdesi

The Third Remastered isimli 250 TL’lik oyunun Epic Games Store’da ücretsiz olmasının ardından binlerce oyuncu detayları araştırmaya başladı. Aksiyon ve mizahın bir hayli yüksek olduğu bu yapımı ücretsiz olarak oynamak isteyen kişiler bu noktada “Saints Row:The Third Remastered oyunu ücretsiz olarak nasıl alınır?” sorusu yanıt aramaya başladı. Yalnız bu oyunu en kısa sürede kütüphanenize eklemenizde fayda var. Çünkü yapılan açıklamada oyunun 2 Eylül tarihinde yeniden ücretli olacağı bildirildi. İşte Epic Games Store Saints Row:The Third Remastered bedava indirme ve tüm detaylar...

Epic Games Store, oyun dünyasına yeni bir müjde verdi. Saints Row:The Third Remastered isimli oyunun ücretsiz olduğunu duyuran oyunu yapım ve geliştirme şirketi büyük ilgi çekerken oyunun normal fiyatının ise 250 TL olduğu bilinyor. Heyecanlandıran açıklamayla beraber binlerce gamer, "Row:The Third Remastered oyunu ücretsiz olarak nasıl alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Epic Games Store'dan gelen Saints Row:The Third Remastered müjdesi ve ücretsiz indirme ile ilgili detaylar...

Yeni oyunun tanıtılması ve ön siparişe açılmasının ardından Epic Games Store, Saints Row: The Third Remastered isimli oyunu ücretsiz olarak oyunculara sunduğunu duyurdu.

Aksiyon ve mizah dozunun bir hayli yüksek olduğu yapımın normal değerinin 250 TL olduğu bilinirken oyuncuların karşısına ilk olarak 2011 yılında çıkmış olan yapımın yeniden geliştirilmiş versiyonu Saints Row: The Third Remastered oyuncuları kaotik ama renkli dünyasına davet ediyor.

DİKKAT! O TARİHTE SONA ERECEK!

Bir haftalık sürenin ardından teklif geçerliliğini yitirecek. Kısacası 250 TL değerindeki bu eğlenceli yapımı 2 Eylül'den önce kütüphanenize eklemeniz gerek. Sonrasında oyun tamamen sizin olacak, şimdiden iyi oyunlar!

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250 TL'lik Saints Row:The Third Remastered oyunu ücretsiz oldu! Epic Games'den ücretsiz oyun müjdesi
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