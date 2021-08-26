Eskişehir’de kavşakta facia: Göktuğ öldü Tuğba yaralı...

Kazada araçtan dışarı savrularak ağır yaralandığı belirlenen Göktuğ Karahan, yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü Tuğba Çatırlar Köseoğlu'nun ise kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kavşaktaki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.