Fatih’te korkutan yangın! Bütün bina tahliye edildi

Yangın Fatih ilçesine bağlı Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle bodrum katında daireden alevler yükselmeye başladı.
Durumu fark eden apartman sakinleri panik içerisinde yaşadıkları binayı boşalttı. Bu esnada bodrum katından yükselen alevler kısa süre içerisinde 4 katlı binayı tamamen etkisi altına aldı. Mahalle sakinleri yürekleri ağza getiren anların ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Dar sokaklarda yapılan hatalı parklar nedeniyle olay yerine geç gelen ekipler, çatı katına ulaşan alevleri diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı olayda binanın iç ve dış kısmında maddi hasar oluştu.