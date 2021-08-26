Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te korkutan yangın! Bütün bina tahliye edildi
Giriş Tarihi: 26.8.2021 17:42

Fatih'te korkutan yangın! Bütün bina tahliye edildi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Fatih’te korkutan yangın! Bütün bina tahliye edildi

İstanbul Fatih'te yer alan 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Daireden yükselen alevler kısa süre içerisinde bütün binayı etkisi altına aldı, korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri binayı tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binadan yükselen alevleri kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı olayda yaşanan panik anları işte böyle görüntülendi.

Yangın Fatih ilçesine bağlı Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle bodrum katında daireden alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden apartman sakinleri panik içerisinde yaşadıkları binayı boşalttı. Bu esnada bodrum katından yükselen alevler kısa süre içerisinde 4 katlı binayı tamamen etkisi altına aldı. Mahalle sakinleri yürekleri ağza getiren anların ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Dar sokaklarda yapılan hatalı parklar nedeniyle olay yerine geç gelen ekipler, çatı katına ulaşan alevleri diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı olayda binanın iç ve dış kısmında maddi hasar oluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te korkutan yangın! Bütün bina tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA