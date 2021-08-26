FETÖ Terör örgütünün yurtlardan sorumlu yöneticisi Trabzon’da yakalandı

4 YILDIR ARANIYOR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele Şube ekiplerinin uzun zamandır yaptıkları çalışmalar neticesinde 2017 yılından beri aranan örgüt mensubu Veysel Akova'yı, Yomra ilçesindeki bir hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyet müdürlüğüne getirilen örgüt üyesi Veysel Akova, Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, Organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.