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Giriş Tarihi: 26.8.2021 18:09

FETÖ Terör örgütünün yurtlardan sorumlu yöneticisi Trabzon’da yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
FETÖ Terör örgütünün yurtlardan sorumlu yöneticisi Trabzon’da yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele  şube ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme örgütün yurtlarında bölge sorumlusu olan, Bylock kullanıcısı, eskiden FETÖ’nün dershanelerinde görev yapan ve 4 yıldır aranan  örgüt mensubu Veysel Akova’yı Yomra ilçesinde saklandığı hücre evinde operasyonla yakalandı.

Trabzon'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır aranan, örgütün yurtlarında bölge sorumlusu olan, Bylock kullanıcısı ve eskiden FETÖ'NÜN dershanelerinde çalıştığı öğrenilen 33 yaşındaki Veysel Akova, Yomra ilçesindeki saklandığı hücre evinde Terörle mücadele ekiplerince yakalandı.

4 YILDIR ARANIYOR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Terörle Mücadele Şube ekiplerinin uzun zamandır yaptıkları çalışmalar neticesinde 2017 yılından beri aranan örgüt mensubu Veysel Akova'yı, Yomra ilçesindeki bir hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyet müdürlüğüne getirilen örgüt üyesi Veysel Akova, Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, Organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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FETÖ Terör örgütünün yurtlardan sorumlu yöneticisi Trabzon’da yakalandı
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