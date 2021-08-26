Fransa’da ‘vazgeçin, çocuğunuz olmaz’ denilen çift Türkiye’de ikiz bebek müjdesi aldı

Fransa
'nın başkenti Paris
'te yaşayan, 7 yıllık evli Vedat (38) ve Ruken Yıldız
(32) çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Geçen süre içerisinde 8 kez tüp bebek denemesi yapan çift, sonuç alamadı. Paris'teki hekimler çifte, çocuk sahibi olamayacakları ve tedaviden vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Yıldız çifti bu kez sosyal medya üzerinden Diyarbakır
'da özel bir hastanenin kliniğinde görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Hastayla iletişim kuran Prof. Dr. Çoksüer, tedavi sürecini başlattı. Çoksüer, Paris'ten gelen Yıldız çiftine akupuntur ve bitkisel yöntem uygulayarak embriyo ve yumurtaların kalitesini artırdı. Çift bir süre sonra kontrole geldiklerinde 5 haftalık ikiz bebek beklediklerini öğrendi. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Direkt tüp bebek uygulamasına başlamak yerine rahim duvarını güçlendirmeye yoğunlaştık. Sonuçta matem havası bayram havasına dönüştü" dedi. Vedat Yıldız
ise Fransa'nın en ünlü hastanelerine gittiklerini ve sayısız denemeler yaptıklarını, 4-5 yıl hiçbir sonuç alamadıklarını söyleyerek "Doktorumuza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.