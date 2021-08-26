Günlük hayatımızda hemen hemen herkesin kullandığı Fatih Sultan Mehmet köprüsü tadilat çalışması içerisine girdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) askı halatları, asfaltı, tırabzanları, korkulukları değiştirilecek. Köprüyü sıklıkla kullanan vatandaşların gündeminde ise FSM köprüsü trafiğe kapanacak mı, trafik kısıtlanacak mı sorusunun yanıtı bulunuyor. Peki FSM köprüsü trafiğe kapatılacak mı, son durum ne? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tadilat ne zaman bitecek?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından FSM köprüsü ile ilgili açıklama geldi. Bakım onarım çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 gece süreceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün askı halatlarında onarım yapılacağını açıkladı. Köprünün aslı halatları değiştirilmesi işleri, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacak. Çalışmalar esnasında köprü trafiğinin hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı belirtildi.
Onarım çalışmaları trafik yoğunluğunun en az olduğu gece saatlerinde tek şerit kapatılarak, trafik akışının etkilenmeyeceği şeklinde tamamlanacak.