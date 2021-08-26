FSM köprüsü trafiğe kapatılacak mı, son durum ne? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde tadilat ne zaman bitecek?

FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından FSM köprüsü ile ilgili açıklama geldi. Bakım onarım çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 gece süreceğini duyurdu.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE TADİLAT NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün askı halatlarında onarım yapılacağını açıkladı. Köprünün aslı halatları değiştirilmesi işleri, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacak. Çalışmalar esnasında köprü trafiğinin hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacağı belirtildi.