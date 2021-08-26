Güvenlik müdüründen 4 milyonluk vurgun

Ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde malzemelerin yüklenip çalındığı çekicinin iş yerinde güvenlik müdürü olarak çalışan R.M'ye ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan R.M'nin ilk ifadesinde maddi olarak sıkıntıda olduğu gerekçesiyle hırsızlığı yaptığını söylediği öğrenildi.