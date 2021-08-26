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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:50

Güvenlik müdüründen 4 milyonluk vurgun

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Güvenlik müdüründen 4 milyonluk vurgun

Konya’da güvenlik müdürlüğünü yaptığı fabrikadan 4 milyon TL değerinde kanalizasyon borusu yapımında kullanılan 7 adet alüminyum kalıbı çalan R.M. ve ona yardım ettiği öğrenilen 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde toplam değeri 4 milyon Türk lirası olan kanalizasyon borusu yapımında kullanılan 7 adet alüminyum kalıp ve 4 adet yardımcı ekipmanın çalışması ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde malzemelerin yüklenip çalındığı çekicinin iş yerinde güvenlik müdürü olarak çalışan R.M'ye ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan R.M'nin ilk ifadesinde maddi olarak sıkıntıda olduğu gerekçesiyle hırsızlığı yaptığını söylediği öğrenildi.

R.M. ile birlikte olay günü iş yerinde görev yapan 2 güvenlik görevlisi daha gözaltına alındı. Çalınan parçalar Karatay İlçesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Güvenlik müdüründen 4 milyonluk vurgun
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