Hem polise mukavemet etti, hem de TIR’ı polislerin üstüne sürdü

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri kontrol noktalarında inşaat demiri yüklü tonaj fazlalığı bulunan S.Y. idaresindeki 78 DD 680 plakalı TIR sürücüsünü Namal Kavşağı'nda durdurdu. Evrakları isteyen ekiplere tepki göstererek aracı polislerin üzerine süren sürücü Demir Çelik Kavşağı istikametine kaçmaya çalıştı. Daha sonra kontrollü bir şekilde yakalanan TIR sürücüsü S.Y. kantara götürüldüğü esnada yeniden aracını ters istikamete sürerek kaçtı. Sanayi Kavşağı mevkiinde önlem alan ekipler tarafından durdurulan sürücü bu sefer de kendisini durduran polis ekiplerine mukavemet göstererek hakaret etmeye başladı.

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen sürücü, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.