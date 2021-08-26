İBB’nin bin taksi teklifi reddedildi

"BİZE GELEN ŞİKAYETLER ARTIYOR"

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir, Aksu'nun eleştirilerini cevapladı. Yeni taksi plakası teklifini savunan Demir, "Isıtıp ısıtıp gündeme getireceğiz. Çünkü yaptığımız çalışmalar sorunun iki ayağından birisinin sayı, diğerinin nitelik olduğunu gösteriyor. Bize gelen şikayetler çeşitlenerek artıyor." dedi.

Demir, İstanbul'daki taksi sayısının 17 bin 395 olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Ücretsiz olarak İ-Taksi monte ettiğimiz taksi sayısı 14 bin 800. Teknoloji sorunu yok. İBB'nin görevi müşteri arayan taksiciyle müşteriyi buluşturmak değil. Diğer aplikasyonları da sisteme dahil ettik. Biz denetimlerimizi yapıyoruz. Bayramda 400 aracın belgesini iptal ettik. Bugün 8'inci kez geliyor. 18'inci kez de gelecek, kabul edilinceye kadar."

İBB Meclisi Ulaşım Ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, meclisin engellemede bulunmadığını söyledi.

İBB'nin bu konuyla ilgili teklifi 1 yıl boyunca meclise getiremediğini ifade eden Özdemir, "İstanbul'da doluluk oranı yüzde 46, Avrupa'da ise bu oran yüzde 65'tir. Bu açıdan yolcuyla taksiciyi buluşturacak aplikasyon önemli. İki buçuk sene oldu göreve geldiğiniz ve bir aplikasyonun bunca zaman bitirilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 39.3"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise konuşmasında dijital uygulamanın önemini belirtti. Bu uygulamaların denetime katkı sağladığını kaydeden Yücel, "Uygulama ile taksi şoförünü görebiliyorsunuz, denetleyebiliyorsunuz, şoförü puanlayarak da onu sistem dışına itebiliriz. Taksicilik sisteminde dijital açıdan gelişimi sağlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.



Yücel, İBB'nin bütün taksilerin ruhsatını veren birim olduğunu, dolayısıyla işin teknik tarafına bakınca İstanbul'da taksilerle ilgili alt yapılar düzenlenmeden, araç sayısı artınca bunun trafiğe etkisinin büyük olacağını bildirdi. Taksi doluluk oranlarından da bahseden Yücel, "Doluluk oranı İTÜ'nün raporuna göre yüzde 39,3. Singapur'da 65, Londra'da yüzde 55. Bunu yüzde 55'lere taşımamız lazım. 'Bizim görevimiz taksiciyle müşteriyi buluşturmak değil.' dediniz ama bizim görevimiz budur. Taksi doluluk oranını artırmamız lazım." değerlendirmesini yaptı. Yapılan tartışmaların ardından İBB'nin bin yeni taksi teklifi 16'ya karşı 11 oyla reddedildi.