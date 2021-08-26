İstanbul, ’Afrika’ sıcağından bunaldı!

İSTANBUL'DA KAVURUCU SICAKLAR İNSANLARI BUNALTTI

İstanbul Taksimde bayıltan sıcaklık 36 dereceye ulaşması ile birlikte sıcaklıktan bunalan vatandaşlar kendilerini Taksim durağının gölgeliklerine ve ağaçlık park alanlarına attı . Bunaltıcı ve aşarı sıcak nedeniyle serinletmeye çalışan insanlar çeşme altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştılar. Sicaklik ile birlikte su tüketimi de arttı. Taksim ve İstiklal Caddesinde yürüyen vatandaşların aşırı sıcaktan dolayı elerinde su şişeleri ile dolaşmaları dikkati çekti . Sıcaklarla birlikte İş yerinde su sevkiyatlarin yoğun olduğu da gözlerden kaçmadı.

İstanbul'da hava sıcaklığının 36 dereceye kadar ulaşması sıcak ve yüksek nem insanların serinlemek için kendilerini park bahçelere ve Boğaz'a atmalarına neden oldu.