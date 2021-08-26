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Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:11 Son Güncelleme: 26.8.2021 10:34

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: Sevgilisini arabayla ezmeye çalıştı!

DHA
İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Sevgilisini arabayla ezmeye çalıştı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı. Kadın otomobille önce erkek arkadaşının çalıştığı dükkanın kepenklerine, ardından da erkek arkadaşına çarptı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. İddiaya göre, kadın daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi.

İkilinin tartışması burada da devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın, ortalığı birbirine kattı. Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı.

Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı. Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı.

Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay: Sevgilisini arabayla ezmeye çalıştı!
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