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Giriş Tarihi: 26.8.2021 11:23 Son Güncelleme: 26.8.2021 11:33

İstanbul'da İETT otobüsünde şok! Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü..

İHA
İstanbul’da İETT otobüsünde şok! Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü..

Küçükçekmece’de, kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın, yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece Cennet Mahallesinde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünde yaşandı.

İstanbul'da İETT otobüsünde şok! Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü..



Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu yönüne giden E.A idaresindeki 89A numaralı otobüs durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı. Bu sırada durakta inecek olan Ş.A, isimli kadın ise kapıyı yaklaştı.



Otobüs kasisten geçtiği sırada kadın birden inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden kadın, yola düştü. Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A'yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.



Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da İETT otobüsünde şok! Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü..
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