İstanbul’da inanılmaz anlar: Araç yanarken bakın ne yaptılar!

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle geri dönüşüm için karton toplayan şahsın aracının kasasındaki kartonlar seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir şekilde bir anda alev alarak yanmaya başladı.