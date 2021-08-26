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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:32 Son Güncelleme: 26.8.2021 09:33

İstanbul'da inanılmaz anlar: Araç yanarken bakın ne yaptılar!

İHA
İstanbul’da inanılmaz anlar: Araç yanarken bakın ne yaptılar!

Beyoğlu’nda karton toplayan bir kişinin kamyonetinin kasası seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Sürücü başka kimse zarar görmesin diye yanma pahasına aracını uzaklaştırmaya çalışırken, kıraathanede bulunanların okey oynamayı bırakmaması pes dedirtti. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle geri dönüşüm için karton toplayan şahsın aracının kasasındaki kartonlar seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir şekilde bir anda alev alarak yanmaya başladı.

CANI PAHASINA YANAN ARACA BİNİP UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Alevlerin yükselmesi üzerine kamyon sürücüsü durumu fark ederek, ilk önce yangına müdahale etmek istedi. Başarılı olmayınca da başka araçlar zarar görmemesi için aracın direksiyonuna geçerek uzaklaştırmaya çalıştı.

Alevlerin artması üzerine durum polis ve itfaiye ekibine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

ARACIN KASASI YANDI, ONLAR OKEYİ BIRAKMADI

Kamyonetin kasasındaki yangın sırasında, olay yerinin yakınındaki kıraathanede okey oynayan bazı kişiler ilk etapta masadan kalkmaması dikkat çekti. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar masalardan kalktıkları görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, kamyonetin kasasında maddi hasar meydana geldi.

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İstanbul'da inanılmaz anlar: Araç yanarken bakın ne yaptılar!
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