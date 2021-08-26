İstanbul’da korkunç olay: Çekicinin altında kaldı! İşte o anlar!

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bacağında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Çekici sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.