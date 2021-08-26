Jandarma kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı

Karabük Jandarma Komutanlığı ekipleri istibaratı değerlendirerek Yenice'de bir köyde 2 ayrı noktada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, bir gün ara ile suçüstü yakaladı.

Suçüstü yapılan kaçak kazılarda Ş.D. (42), B.K. (50), C.A. (62) ve D.E. (58) ile F.Ş. (68) yakalandı. Olay yerinde bir adet jeneratör, bir adet hilti ve 11 adet muhtelif kazı malzemesi ile 2 adet define arama çubuğu, define arama çubuklarının içerisine yerleştirdiği 4 parça gram altın, 1 adet detektör aparatı ve 1 adet sikke ile birlikte suçüstü yakalandılar. Yakalanan şüpheliler adli makamlara teslim edildi.