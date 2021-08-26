Kadir Şeker’in babası konuştu: Olan masumlara oldu!

Son dakika... İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçen Cumartesi gecesi, eşi ve iki arkadaşı ile birlikte eğlenmek için gittiği gece kulübünde darp edilen bir kadını kurtarmak isteyen bir çocuk babası Alpay Kalyon, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan vale Faruk Baştosun tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu olay akıllara, geçen yıl Konya'da şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan boğuşmada Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'i getirdi.