Kaymakam hanımın aşı ikna timi

Samsun, aşılamada birinci dozda yüzde 75'e ulaşarak, mavi iller arasında yer aldı. Ancak, başta Şanlıurfa olmak üzere doğudaki illerden gelen fındık işçilerinin büyük bölümü, aşı olmadı. Terme ilçesine gelen yaklaşık 2 bin fındık işçisinin büyük bölümü de aşı karşıtı yanlış yönlendirmeler nedeniyle aşılarını yaptırmadı. Bunun üzerine Terme ilçesinin kadın kaymakamı Kübra Baka, İlçe Sağlık Müdürü Murat Başeskioğlu ile birlikte oluşturduğu aşı timleriyle önce aşıya karşı olanları ikna etti. Ardından da çadırlarında aşılarının yapılmasını sağladı.

"KISIKLIK YAPIYOR" DİYE AŞIDAN KAÇIYORLAR

Terme'nin, bölgenin en önemli fındık üretimi merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Kaymakam Kübra Baka, "Bu nedenle, özellikle Temmuz ve Ağustos'ta çok sayıda tarım işçisi geliyor. Bu işçilerin büyük bir bölümü, başta aşının kısırlık yaptığına dair bilim dışı iddia ve benzeri birçok nedenle aşı yaptırmak istemiyorlardı. Sağlık müdürümüz ve ekibi ile birlikte muhtarlarımızla da sık sık toplantılar yaparak tarım işçilerimizin büyük bir bölümünü aşı olmaya ikna ettik. Ekiplerimiz aşılarını da konakladıkları çadırlarında yapıyor.

SAĞLIKLI ORTAM SAĞLAYIP, RİSKİ AZALTIYORUZ

Tarım işçilerimiz çalıştıkları alanlara yakın alanlarda mini çadır kentler kurarak beraber yaşıyorlar. İçe dönük kalabalık yaşadıkları için kendi aileleri ve yakınları için tehlike olabilir. Aşılama yaparak bu riski azaltıyoruz. Ayrıca, sağlıklı ortamlarda kalmaları için, çadırlarını dere yataklarından uzak alanlara yerleştirdik ve yağışlarda hasar gören yataklarını da Kızılay ve AFAD desteği ile yeniledik. Aşılamayla hem ilçemizde koronavirüsün daha da azalmasını sağlayacağız hem de tarım işçilerimizin ortamını daha sağlıklı ve uygun hali getirmiş olacağız" dedi.