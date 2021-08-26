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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Kaynar suyu köpeğin üzerine döktü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kaynar suyu köpeğin üzerine döktü
Adana'nın Çukurova ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin sakinleri, yıllardır besledikleri bir sokak köpeğini, üzerine sıcak su dökülerek yaralanmış halde yaralı buldu. Köpek veterinere götürülerek tedavi altına alınırken, olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.'nin yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen site yönetimi, M.E.K.'nin ocakta ısıttığı suyu, sessizce yaklaştığı, yerde yatan köpeğin üzerine döktüğü, köpeğin de acı içinde kaçtığını gördü. Hiçbir şey olmamış gibi görevine dönen güvenlik görevlisinin işine son verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.E.K. adliyeye sevk edildi.
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Kaynar suyu köpeğin üzerine döktü
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