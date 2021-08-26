Kenevir Bahçesi! Tam 26 kök Hint Keneviri buldular

İstanbul Emniyeti; Beykoz İlçesi'ne bağlı olan Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan bir adresin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Adreste yapılan kontrollerde; bahçede 19 kilo 600 gram ağırlığında 26 kök Hint Keneviri ekili olduğu belirlendi. U.A.K. (39) isimli şüpheli gözaltına alındı. "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hint Kenevirleri'nin ele geçirildiği operasyon anları polis kameralarına yansıdı.