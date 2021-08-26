Kırıkkale’de şehit kızı ve kardeşi dünya evine girdi

Bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Ceylan'ın kardeşi Hüseyin Ceylan ile Şırnak'ın Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Altan Çamkara'nın kızı Sultan Çamkara kentteki bir düğün salonunda düzenlenen tören ile dünya evine girdi.

Genç çiftin nikah akdini gerçekleştiren Saygılı burada konuşma yaparak, "Şehitlerimizin geride bıraktığı çok kıymetli varlıkları. Onlar şehitlerimizin bizlere birer emaneti. Kendilerine Rabbimden ömür boyu güzellikler ve mutluluklar diliyor, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyorum. Bir kez daha rahmetle ve minnetle şehitlerimizi anıyorum" dedi.

Çiftin nikah şahitliğini ise Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Vali Vekili Ömer Faruk Uzunoğlu ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan gerçekleştirdi.

Çiftin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi'nin düzenlediği bir programda tanıştıkları ve o tarihte hayatlarını birleştirme kararı aldıkları öğrenildi.

Törene, çiftin yakınları, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Kırıkkaleli vatandaş katıldı.