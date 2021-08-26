Kocaeli de mavi oldu!

Kocaeli'nin mavi iller kategorisine yükselmesi üzerine, hemen hemen her toplantı ve etkinlikte vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından güzel haberi "Mavi Kocaeli'ye çok yakıştı" ifadeleri ile duyurdu.

LÜTFEN AŞI OLALIM

Türkiye koronavirüs aşılama oranında Kocaeli'de 25 Ağustos itibarı ile yüzde 75'e ulaşarak mavi iller kategorisinde yer aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bu haberi sosyal medya hesabından şu ifadeler ile duyurdu:

"Bugün mavi kategoriye ulaştık. Aşılama oranımız Yüzde 75. Mavi Kocaeli'ye çok yakıştı. Lütfen aşı olalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım."