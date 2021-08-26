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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:18

Kocaeli de mavi oldu!

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli de mavi oldu!

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye günlük koronavirüs tablosunda aşılama oranına göre Kocaeli yüzde 75’e ulaşarak mavi iller kategorisinde yer aldı.

Kocaeli'nin mavi iller kategorisine yükselmesi üzerine, hemen hemen her toplantı ve etkinlikte vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından güzel haberi "Mavi Kocaeli'ye çok yakıştı" ifadeleri ile duyurdu.

LÜTFEN AŞI OLALIM

Türkiye koronavirüs aşılama oranında Kocaeli'de 25 Ağustos itibarı ile yüzde 75'e ulaşarak mavi iller kategorisinde yer aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bu haberi sosyal medya hesabından şu ifadeler ile duyurdu:

"Bugün mavi kategoriye ulaştık. Aşılama oranımız Yüzde 75. Mavi Kocaeli'ye çok yakıştı. Lütfen aşı olalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım."

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Kocaeli de mavi oldu!
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