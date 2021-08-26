Kocaeli’nde, Jandarma Komando Bölüğü kuruldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke çapında ki terörle mücadele ve toplumsal olaylar konusunda daha etkili olabilmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, doğu illerinde olduğu gibi batı illerinde de Jandarma Asayiş Komando Bölükleri kuruluyor. Bu kapsamda çalışmalarını tamamlayan Kocaeli'nde de İl Jandarma komutanlığı bünyesinde Jandarma Asayiş Komando Bölüğü kuruldu. Bölük İl Jandarma komutanlığı sorumluluk alanlarında asayiş, terör, kaçakçılık olarları ile yol ve ormanlık bölgelerin kontrolünü sağlayacak.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR

Doğu bölgelerinde JÖH ile komando birliklerinde başarı ile görev yapmış ve terör olayları konusunda tecrübeli olan komandoların bulunduğu Jandarma Asayiş Komando Bölüğü askerleri dosta güven, düşmana korku veriyor. Yerli ve milli silahlarla donatılan komandolar eğitimlerini büyük bir azim ve kararlılıklar sürdürüyor.

KÖRFEZ'DE BULUNACAKLAR

Doğu ve Güneydoğu illerinde gösterdikleri üstün başarıyla bulundukları bölgelerin güvenliğine çok büyük katkı sunan Asayiş Komando Bölüğü ile artık Kocaeli'nde de birçok konuda hareket kabiliyeti yüksek profesyonel çalışmalar yürütülecek. Birçok alanda eğitimli olan personeliyle Asayiş Komando Bölüğü Kocaeli'yi daha güvenli hale getirecek. Deprem ve afet olaylarına karşı eğitimlerinde verileceği komandolar il ve il dışında görev yapma kabiliyetine de sahip olacak. Merkezleri Körfez İlçesinde bulunacak olan Asayiş Komando Bölüğü personeli doğu illerinde olduğu gibi ilimizde de hem afet olaylarında ön safta olacak hem de bölgesi dâhilinde ki kent güvenliğine hizmet edecek.