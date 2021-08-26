Köpeklerin saldırısından kaçtı, otomobilin çarpması sonucu öldü

Olayın gerçekleştiği bölgedeki vatandaşlar, "Çok sayıda köpekler var. Bu ilk olay değil. Daha önce de bir kişi köpeklerden kaçmak isterken ayağını kırmıştı. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. Eğer köpekleri bölgeden toplamazlarsa burada daha çok insanın canı yanacak" diyerek tepkilerini dile getirdiler.