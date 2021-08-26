Köpeklerin saldırısından kaçtı, otomobilin çarpması sonucu öldü

Arda Doruk Derin'i hayattan koparan olay 21 Ağustos'ta 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletini kaldırımda süren Arda Doruk başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük çocuk köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile aniden bulvara çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü M.B. bisikletli çocuğa çarptı.
Kazada ağır yaralanan Arda'ya ilk müdahale otomobil sürücüsü tarafından yapılırken, vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk bir gün sonra yaşama veda etti.
İki hafta önce babasını kaybeden Mehmet Derin evlat acısıyla yıkıldı. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin'in cenazesi Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.
Olayın gerçekleştiği bölgedeki vatandaşlar, "Çok sayıda köpekler var. Bu ilk olay değil. Daha önce de bir kişi köpeklerden kaçmak isterken ayağını kırmıştı. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. Eğer köpekleri bölgeden toplamazlarsa burada daha çok insanın canı yanacak" diyerek tepkilerini dile getirdiler.