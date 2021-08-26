Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Köpeklerin saldırısından kaçtı, otomobilin çarpması sonucu öldü
Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:50 Son Güncelleme: 26.8.2021 10:55

Köpeklerin saldırısından kaçtı, otomobilin çarpması sonucu öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Köpeklerin saldırısından kaçtı, otomobilin çarpması sonucu öldü

Adana’da kaldırımda bisikletini sürdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu kaçarken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Arda Doruk Derin hayatını kaybetti.

Arda Doruk Derin'i hayattan koparan olay 21 Ağustos'ta 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletini kaldırımda süren Arda Doruk başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük çocuk köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile aniden bulvara çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü M.B. bisikletli çocuğa çarptı.

Kazada ağır yaralanan Arda'ya ilk müdahale otomobil sürücüsü tarafından yapılırken, vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk bir gün sonra yaşama veda etti.

İki hafta önce babasını kaybeden Mehmet Derin evlat acısıyla yıkıldı. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin'in cenazesi Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın gerçekleştiği bölgedeki vatandaşlar, "Çok sayıda köpekler var. Bu ilk olay değil. Daha önce de bir kişi köpeklerden kaçmak isterken ayağını kırmıştı. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. Eğer köpekleri bölgeden toplamazlarsa burada daha çok insanın canı yanacak" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köpeklerin saldırısından kaçtı, otomobilin çarpması sonucu öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA