Kura’nın meraları, golfçülere saha oldu

Türkiye Golf Federasyonu tarafından organize edilen turnuvalar gelecek yıl başlaması planlanıyor. Turnuva tarihi yaklaştıkça, ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan golfçülerde hazırlıklarına hız verdi. Ardahanlı golfçüler ise golf sahalarında yaptıkları antrenmanlara ek olarak meralarda da hazırlıklar yapmaya başladı. Kura Nehri kenarındaki meralarda bir araya gelen 25 Ardahanlı golfçü, turnuvada Ardahan'ı liderliğe taşımak için çalışıyor.

Golf eğitmeni Hakan Fırıncı yönetiminde çalışmalarını sürdüren golfçüler çalışmalarını bazen golf sahasında, bazen halı sahalarda bazen de meralarda gerçekleştiriyor.

Konuya ilişkin konuşan Fırıncı; "Biz ekip olarak Kovid-19 önlemleri başta olmak üzere birçok tedbiri göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de ekip olarak merada çalışma yapmaya karar verdik. Örneğin bir gün golf sahasında çalışma yaparken, başka bir gün statta, yanı halı sahada bu çalışmayı sürdürüyoruz. O günün imkan ve şartlarına göre ayarlama yapıyoruz. Bugün antrenman için merayı tercih ettik. Çünkü mera sporcularımızın evine yürüme mesafesinde. Bu da bizim için iyi bir avantaj oluyor" diye konuştu.