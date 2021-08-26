Türklerin Anadolu'ya girmesi, Anadolu topraklarının Türkleşmesi ve Türklüğün daha geniş bir coğrafyaya yayılması ile sonuçlanan Malazgirt Zaferi tarihi ve önemi bakımından araştırılıyor. Savaşın kaç yıl önce gerçekleştiği, "Malazgirt Savaşı'nın kaçıncı yıldönümü, savaş kaç yılında yapıldı?" gibi sorularla inceleniyor. Malazgirt Savaşı ne zaman oldu, nerede yapıldı? İşte bu kutlu zafere dair merak edilenler.

MALAZGİRT SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?

Malazgirt Savaşı, Türk tarihinde zaferle özdeşleşen ay olarak bilinen Ağustos ayında gerçekleşti. Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç zaferleri; Belgrad'ın ve Kıbrıs'ın fethi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz gibi olayların yaşandığı Ağustos ayına ilk damga vuran başarı Malazgirt Zaferi'dir. Bu zafer, 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir.