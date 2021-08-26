Malazgirt Savaşı'nın 950'nci yıldönümünde, zaferin tarihi ve önemine ilişkin detaylar merak ediliyor. Sultan Alparslan'ın öncülük ettiği muharebe, Malazgirt Savaşı'nın önemi nedir, Malazgirt Zaferi önemi ve sonuçları nelerdir gibi sorularla inceleniyor. Malazgirt Savaşı kimler arasında oldu, nasıl kazanıldı? İşte savaşın ayrıntıları, sebepleri ve sonuçları.

MALAZGİRT SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLDU?

Malazgirt Savaşı Sultan Alp Arslan liderliğindeki Büyük Selçuklu Devleti ile Romen Diyojen'in yönetimindeki Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşti. Bizans safında 70 bin ila 200 bin, Büyük Selçuklu safında 30 bin ila 50 bin askeri güç olduğu, Bizans askerlerinin yarıdan fazlasının savaşta kaçtığı biliniyor. Ayrıca Bizans safında yer alan Peçenek ve Kuman paralı askerlerinin savaş esnasında Türklerin safına geçmesi de savaşın seyrini değiştiren olaylar arasındadır.