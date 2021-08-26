Türk tarihinin önemli muhaberelerinden Malazgirt Zaferi 950. Yıl dönümünde yurt genelinde çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. Alp Arslan'ın zaferiyle sonlanan muhabere bilindiği üzere Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan oldukça önemli bir zafer olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştı. Öte yandan bu önemli ve anlamlı günde milyonlar "Malazgirt Zaferi anlam ve önemi nedir, ne zaman oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu savaş 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiştir. Peki, Malazgirt Zaferi anlam ve önemi nedir, ne zaman oldu? İşte detaylar...
MALAZGİRT SAVAŞI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
"Yurt açan savaş" olarak da adlandırılan Malazgirt Meydan Muharebesi; Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türklerin kendilerine yeni bir yurt bulması bu savaş sonucunda ortaya çıkmıştır. Akdeniz ve Marmara kıyılarına kadar gelen Türk akınları, bölgenin Türkleşmesini sağlamıştır.
MALAZGİRT ZAFERİ'NİN TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Ayrıca Anadolu'ya girişle birlikte Türkler daha çok milletle etkileşim halinde olmuş, savaşılan millet sayısı da böylece artmıştır. Bizans İmparatorluğu'nun yaşadığı hezimet, Türk-Bizans ilişkilerinin seyrini doğrudan etkilemiştir.
MALAZGİRT SAVAŞI NEDENLERİ
1- Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey ve ikinci hükümdarı Alpaslan'ın devlet politikası haline getirdikleri Anadolu'ya sürekli baskın yapmaları.
2- Selçukluların, göçebe halinde yaşayan Oğuzları Anadolu'dan çıkarmak istemeleri.
3- Bizans İmparatorluğunun, Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerini istememesi, onları Anadolu'dan çıkararak İslam dünyası üstünde egemenlik kurma istekleri.
4- Türklerin Anadolu'ya yerleşmek istemeleri ve burayı yurt olarak görmeleri.
5- Bizanslıların Pasinler Savaşında alınan yenilginin acısını çıkarmak istemeleri.
MALAZGİRT SAVAŞI SONUÇLARI
- Bizans imparatorluğu savaşta bozguna uğradı. Mağlubiyet alan Bizans İmparatoru IV. Diyojen Türklere esir düştü.
- Anadolu'nun kapıları Türklere tamamen açıldı.
- Anadolu'da fazla direnişle karşılaşmayan Türkler, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlediler.
- Osmanlı Devleti'nin ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış oldu.
- Bizans İmparatorluğu, Anadolu üzerindeki hakimiyetini kaybetti. Buna bağlı olarak Balkanlardan da çekilmek zorunda kaldı.
- Bizans İmparatorluğu'nun Abbasi ve İslam ülkeleri üzerindeki etki ve baskıları da sona erdi.
- Anadolu'nun doğu ve güneydoğu bölgelerinde ilk Türk Beylikleri kurulmaya başlandı.