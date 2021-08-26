Türk tarihinin önemli muhaberelerinden Malazgirt Zaferi 950. Yıl dönümünde yurt genelinde çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. Alp Arslan'ın zaferiyle sonlanan muhabere bilindiği üzere Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan oldukça önemli bir zafer olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştı. Öte yandan bu önemli ve anlamlı günde milyonlar "Malazgirt Zaferi anlam ve önemi nedir, ne zaman oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu savaş 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiştir. Peki, Malazgirt Zaferi anlam ve önemi nedir, ne zaman oldu? İşte detaylar...