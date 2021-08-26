Metrobüs duraklarında yankesicilik: 3 kadına suçüstü!

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Y.D., B.D., N.A. olduğunu ve 7 yankesicilik olayına daha karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheliler suçüstü yakalanırken, içinde bin lira, 501 Dolar ve 5 Euro olan cüzdan da sahibi Filipinler uyruklu M.U.'ya teslim edildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.