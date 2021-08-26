Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Metrobüs duraklarında yankesicilik: 3 kadına suçüstü!
Giriş Tarihi: 26.8.2021 12:07 Son Güncelleme: 26.8.2021 12:09

Metrobüs duraklarında yankesicilik: 3 kadına suçüstü!

DHA
Metrobüs duraklarında yankesicilik: 3 kadına suçüstü!

İstanbul'da, metrobüs duraklarında yankesicilik yaptıkları tespit edilen 3 kadın suçüstü yakaladı. Tutuklanan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos Pazar günü saat 18.30 sıralarında Haramidere Metrobüs Durağı'nda gerçekleşen yankesicilik olayı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler sınırlarındaki metrobüs duraklarının güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Y.D., B.D., N.A. olduğunu ve 7 yankesicilik olayına daha karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheliler suçüstü yakalanırken, içinde bin lira, 501 Dolar ve 5 Euro olan cüzdan da sahibi Filipinler uyruklu M.U.'ya teslim edildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metrobüs duraklarında yankesicilik: 3 kadına suçüstü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA