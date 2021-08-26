O maymun için 50 bin lira ödül

ANTALYA
'NIN Akseki
ilçesindeki orman yangınını çıkartan Ali Tüzün'ü jandarmaya ihbar eden Özlem Taşdöven'in, "Şakir" adını verdiği maymunu geçen nisanda kayboldu. Yaşadığı birtakım sıkıntılar nedeni ile cezaevine girince Şakir'in kaybolduğunu söyleyen Taşdöven, "Daha doğrusu çalındı. Aylardır arıyorum. Ancak izine rastlayamadım. Jandarmaya da başvurdum ama bir sonuç alamadım. Antalya'da bir otel fotoğrafçısında olduğunu düşünüyorum. Yavru iken bana gelmişti. 5 yıldır oğlum gibiydi. Şakir'i bulmadan gözüme uyku girmiyor. Bulana veya yerini söyleyene 50 bin lira para ödülü vereceğim" dedi.