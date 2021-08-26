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Giriş Tarihi: 26.8.2021

O maymun için 50 bin lira ödül

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
O maymun için 50 bin lira ödül
ANTALYA'NIN Akseki ilçesindeki orman yangınını çıkartan Ali Tüzün'ü jandarmaya ihbar eden Özlem Taşdöven'in, "Şakir" adını verdiği maymunu geçen nisanda kayboldu. Yaşadığı birtakım sıkıntılar nedeni ile cezaevine girince Şakir'in kaybolduğunu söyleyen Taşdöven, "Daha doğrusu çalındı. Aylardır arıyorum. Ancak izine rastlayamadım. Jandarmaya da başvurdum ama bir sonuç alamadım. Antalya'da bir otel fotoğrafçısında olduğunu düşünüyorum. Yavru iken bana gelmişti. 5 yıldır oğlum gibiydi. Şakir'i bulmadan gözüme uyku girmiyor. Bulana veya yerini söyleyene 50 bin lira para ödülü vereceğim" dedi.
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O maymun için 50 bin lira ödül
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