Okul servis ücretleri belli oldu! 2021-2022 okul servis fiyatları en yakın ve en uzak mesafe: İstanbul, İzmir, Ankara aylık ve yıllık servis ücreti kaç TL?

6 Eylül'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde başlıyor. Okulların açılışından önce son hazırlıklarını tamamlayan öğrenci ve veliler; güncel okul servis ücretleri hakkında araştırma yapıyor. 2021-2022 okul servis fiyatları en yakın ve en uzak mesafe hesabına göre belirleniyor. İl il öğrenci servislerinden sorumlu odalar güncel fiyat listesini yayınladı. İşte İstanbul, İzmir, Ankara aylık ve yıllık servis ücreti!
ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.
İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı.
Öztürk, şu ifadeleri kullandı;"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı. "Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti. Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.
İZMİR SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
0-30 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 400 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 500 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 595 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 655 TL ücret ödenecek.