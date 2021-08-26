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Giriş Tarihi: 26.8.2021 13:02

Park halindeki kamyoneti çaldı, güvenlik kamerası ile yakalandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Park halindeki kamyoneti çaldı, güvenlik kamerası ile yakalandı

Şişli Kuştepe'de sürücüsü direksiyondan indikten hemen sonrayol kenarına park edilen kamyoneti kaşla göz arasında çalan T.T., güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Kamyon hırsızlık olayı Kuştepe Köz Sokak üzerinde geçen hafta meydana geldi. Kamyonetini yol kenarına park eden M.S. ertesi gün geldiğinde aracının yerinde olmadığını gördü. M.S, polis merkezine giderek kamyonetinin çalındığını bildirdi. Harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, kamyonete akaryakıt istasyonundan akaryakıt aldığını tespit etti. Kamyonetteki 2 kişinin eşgalini belirleyen ekipler, Kuştepe'de yaptığı çalışma sonucu şüpheli T.T'yi gözaltına aldı. Çalınan kamyonet sahibine teslim edildikten sonra Kuştepe Polis Merkezi'nde ifadesi alınan şüpheli T.T. adliyeye sevk edildi.

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Park halindeki kamyoneti çaldı, güvenlik kamerası ile yakalandı
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