Resimli Cuma mesajları (27 Ağustos 2021) | Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı Cuma mesajları ile “Hayırlı Cumalar”

Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme. Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.