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Haberler Yaşam Haberleri Resimli Cuma mesajları (27 Ağustos 2021) | Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı Cuma mesajları ile “Hayırlı Cumalar”
Giriş Tarihi: 27.8.2021 06:22

Resimli Cuma mesajları (27 Ağustos 2021) | Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı Cuma mesajları ile “Hayırlı Cumalar”

Resimli Cuma mesajları 27 Ağustos 2021 | Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı Cuma mesajları ile “Hayırlı Cumalar”

Çeşitli mecralar üzerinden paylaşmak üzere bugün binlerce kişi Cuma mesajları araştırmasına çıktı. Bugüne ulaşmanın manevi huzurunu yaşayan müslüman alemi sevdiklerine “Hayırlı Cumalar” dilemek üzere Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı Cuma mesajları ve sözlerini gündeme taşıdı. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel görsel ve metinleri bu başlık altında derledik. İşte 27 Ağustos 2021 Resimli cuma mesajları...

En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli, Cuma mesajları ve sözleri şeklindeki araştırmalar sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. "Hayırlı Cumalar" veya "Cumanız Mübarek Olsun" yazılı çeşitli görsellerle birlikte en güzel Cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden paylaşarak sevdiklerinizle bugünün manevi huzurunu paylaşabilirsiniz. İşte 2021 Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri…

Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme. Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.


Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

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Cuma mesajları ve sözleri ile HAYIRLI CUMALAR! İşte Kısa, Uzun, Hadisli, En güzel ve Resimli Cuma Mesajları 2021!

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Resimli Cuma mesajları (27 Ağustos 2021) | Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, farklı Cuma mesajları ile “Hayırlı Cumalar”
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