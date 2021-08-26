Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde milyonlarca vatandaş bu özel günü kutlamak için araştırma yapıyor. Büyük Selçuklu orduları, 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan önderliğinde Anadolu'nun kapısını Türklere açtı. Kendilerinden sayıca fazla olan Bizans ordularını mağlup eden Büyük Selçuklu ordusu ve Sultan Alparslan, zaferin 950'nci yılında saygıyla anılıyor. Bu özel tarihe dair Malazgirt Zaferi ile ilgili görseller, şiirler ve Sultan Alparslan sözleri araştırılıyor. İşte en güzel resimli Malazgirt Zaferi kutlama mesajları ve sözleri.

EN GÜZEL MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI

Malazgirt Zaferinin 950'nci yıldönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.