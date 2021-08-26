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Giriş Tarihi: 26.8.2021 23:45 Son Güncelleme: 26.8.2021 23:52

Risk haritasında kırmızı il kalmadı

Risk haritasında kırmızı il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs risk haritasında kırmızı ilin kalmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri'nin Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı'nın da sarı kategoride yer almaya başladığını belirtti.

"Son dakika mesajı" vurgusuyla yaptığı paylaşımında ise Koca, "Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, aşılama oranını artırarak, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da "80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" diye seslendi.

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Risk haritasında kırmızı il kalmadı
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