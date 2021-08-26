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Giriş Tarihi: 26.8.2021 19:45 Son Güncelleme: 26.8.2021 20:01

Rize'de lösemi hastası 6 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de lösemi hastası 6 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Rize'de, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Acılı anne, "Bana 'Nefes alamıyorum anne' dedi.O sıra ben hiçbir şey yapamadım. Herkes artık lütfen önlemini alsın. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesinde lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Rize'deki evlerinde ailesiyle birlikte izolasyona alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dün evde bir anda fenalaşan Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elisa'nın cenazesi, Alipaşa Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI VERMESİN"

Kızının Mart ayında lösemi hastalığına yakalandığını ifade eden baba Hasan Yenigün, "6 aydır tedavi görüyordu. Koronavirüse yakalanınca evde izolasyona alındık. Kızım dün bir anda rahatsızlanınca Rize'de hastaneye getirdik. Doktorların yaptığı tüm müdahale sonrası kızımı kurtaramadık. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" dedi.

"BELKİ DE LÖSEMİYİ YENECETİ AMA COVİD-19'U YENEMEDİ"

Anne Neriman Yenigün ise, "Kızım Elisa'nın Trabzon'daki lösemi tedavisi tedavi sürecinde yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu. Sonra Covid-19'a yakalandı. Ben de koronavirüse yakalandım ama hiçbir şeyim yoktu. Kızımın koronavirüsle savaşacak hücresi yoktu. Covid-19 onu sarmıştı. Yavrumu kaybettik. Bana 'Nefes alamıyorum anne' dedi. O sıra ben hiçbir şey yapamadım. Herkes artık lütfen önlemini alsın. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.

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Rize'de lösemi hastası 6 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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