Rize’de lösemi hastası 6 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI VERMESİN"

Kızının Mart ayında lösemi hastalığına yakalandığını ifade eden baba Hasan Yenigün, "6 aydır tedavi görüyordu. Koronavirüse yakalanınca evde izolasyona alındık. Kızım dün bir anda rahatsızlanınca Rize'de hastaneye getirdik. Doktorların yaptığı tüm müdahale sonrası kızımı kurtaramadık. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" dedi.

"BELKİ DE LÖSEMİYİ YENECETİ AMA COVİD-19'U YENEMEDİ"

Anne Neriman Yenigün ise, "Kızım Elisa'nın Trabzon'daki lösemi tedavisi tedavi sürecinde yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu. Sonra Covid-19'a yakalandı. Ben de koronavirüse yakalandım ama hiçbir şeyim yoktu. Kızımın koronavirüsle savaşacak hücresi yoktu. Covid-19 onu sarmıştı. Yavrumu kaybettik. Bana 'Nefes alamıyorum anne' dedi. O sıra ben hiçbir şey yapamadım. Herkes artık lütfen önlemini alsın. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.