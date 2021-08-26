Rümeysa Aydın dayakçı eşini öldürmüştü: Bu haberi duyunca şoke oldu!





'EŞ KATİLİ OLDUM, BİR DE BEBEĞİMİN KATİLİ Mİ OLAYIM?'



Bu şartlarda bebeği dünyaya getirme düşüncesinin herkesin verebileceği bir karar olmadığını belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, Rümeysa Aydın'ın bebeğe zarar gelmesini istemediğini söyledi. Avukat Çallıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Öncelikle Rümeysa'nın bu durumu ortaya çıktığında kendisiyle görüşerek, hamileliğini sonlandırma hakkının olduğunu belirttim. Ancak Rümeysa, 'Avukat Hanım zaten, ben eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım? Ben bu çocuğu doğurmak istiyorum' dedi. Kendisinin bu kararına elbette büyük saygı duyuyoruz. Böyle bir durumda hamileliği sonlandırmak mı gerekir, bir kadın olarak ne düşünmek gerekir? İnanın bunu ben de bilmiyorum. Ama Rümeysa, bu çocuğu doğurmayı ve evladını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmeyi umut ediyor şu anda. Rümeysa'nın hamilelik durumundan dolayı tahliyesini talep ettik. Savcılığa verdiğimiz dilekçeyle, Rümeysa'nın hamilelik testini sunarak gerek bebeğin sağlığı gerek annenin sağlığı için tutuksuz olarak yargılamanın devamını talep ettik. Gerekli adli kontrollerin alınmasını sayın mahkemenin takdirindedir. Ancak bu süreçte Rümeysa'nın tutuksuz olarak yargılanacağı kanaatindeyiz."