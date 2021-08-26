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Giriş Tarihi: 26.8.2021 14:13 Son Güncelleme: 26.8.2021 14:18

Sahte ehliyet çetesi çökertildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sahte ehliyet çetesi çökertildi

Muğla Fethiye’de, 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nce yapılan saha çalışmalarında, bazı kişilerin sınava girmeden, sahte sürücü belgesi aldıkları belirlendi. Yapılan araştırmada, 2 şüphelinin aracılığı ile 20 bin lira karşılığında sahte ehliyet düzenlediği ortaya çıktı.

Polis ekiplerince, 2 kişinin evlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte sürücü belgesi, vesikalık fotoğraflar, dekont, doktor raporları, sözleşme ve şahıslardan ne kadar para alındığına dair çetele ele geçirildi.

Direksiyon ismi verilen operasyonda, şebeke üyeleri Ömer G., ve Cuma G., ile birlikte B.G., Y.T., A.T., A.D., E.G., E.,G., İ.Ö., N.K., Ö.U., M.A., gözaltına alındı. 12 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

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Sahte ehliyet çetesi çökertildi
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