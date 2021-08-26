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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Şehidin adı okuduğu okulda yaşatılacak

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Şehidin adı okuduğu okulda yaşatılacak
TÜRK Yıldızları gösteri timinde görev yaparken eğitim uçuşu sırasında uçağı kaza kırıma uğrayarak şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in adı, memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesinde okuduğu okulda yaşayacak. Bulak İlkokulu ve Ortaokulu'nun adı Şehit Burak Gençcelep Ortaokulu ve Şehit Burak Gençcelep İlkokulu olarak değiştirildi. Törene şehidin eşi Nurcan Gençcelep, çocukları Kayra ve Kağan Gençcelep, babası Mehmet Gençcelep, annesi Nuray Gençcelep ile AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'da katıldı. Törende konuşan Şehit Yüzbaşı'nın babası Mehmet Gençcelep, "Oğlumun unutulmaması ve isminin okuduğu okula verilmesi bizi çok duygulandırdı. İsminin okulunda yaşatılmasından dolayı devletimize, sevenlerine ve herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
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Şehidin adı okuduğu okulda yaşatılacak
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