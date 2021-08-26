Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 26.8.2021 07:06 Son Güncelleme: 26.8.2021 07:07

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında ve nereli?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında ve nereli?

Resmi Gazete'de Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları yayınlandı. Bugün sabah saatlerinde yayınlanan atama kararlarına ilişkin orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2. Başkanlığına getirildi. Atama kararlarının ardından yeni görevine başlayacak olan Bayraktaroğlu hayatı, kariyeri, biyografisi gibi detaylar merak konusu oldu. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayatı

Yeni atama kararlarına göre Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu hayatı merak konusu oldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına" ilişkin atama kararı yayımlanırken yeni görevine getirilecek isimler arasında Selçuk Bayraktaroğlu yer aldı. Baba adı Kurban olduğu bilinen Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında ve nereli?

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde memleketi olan Artvin'de dünyaya geldi. Baba adı Kurban'dır. 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

25 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA