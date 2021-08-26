Yeni atama kararlarına göre Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu hayatı merak konusu oldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına" ilişkin atama kararı yayımlanırken yeni görevine getirilecek isimler arasında Selçuk Bayraktaroğlu yer aldı. Baba adı Kurban olduğu bilinen Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanlığına atanan Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında ve nereli?

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde memleketi olan Artvin'de dünyaya geldi. Baba adı Kurban'dır. 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

25 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanmıştır.